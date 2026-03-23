Roma - Nuove regole e verifiche sempre più approfondite sui movimenti bancari: bonifici, contanti e operazioni familiari sotto osservazione per contrastare evasione e irregolarità Dal 2026 il sistema dei controlli fiscali entra in una nuova fase, con verifiche più incisive sui conti correnti grazie all’accesso automatizzato all’Anagrafe dei rapporti finanziari. L’Agenzia delle Entrate potrà analizzare in modo sistematico movimenti, saldi e operazioni, incrociando i dati per individuare eventuali anomalie. Bonifici e versamenti sotto esame Uno degli elementi centrali riguarda la cosiddetta presunzione di reddito: ogni somma accreditata sul conto, sia tramite bonifico sia in contanti, può essere considerata reddito imponibile se non viene dimostrata la provenienza. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Fisco 2026, controlli serrati sui conti: cosa cambia davvero per tutti

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