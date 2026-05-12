Piazza Carlo di Borbone si apre il caso gestione | tra degrado concerti e scontro politico

A Piazza Carlo di Borbone, davanti alla Reggia di Caserta, si sta sviluppando un dibattito sulla gestione dello spazio pubblico. La piazza, al centro di un confronto tra amministrazione e altri soggetti, è al centro di discussioni riguardanti il suo stato di abbandono, l’organizzazione di concerti e le modalità di tutela del bene pubblico. La situazione coinvolge aspetti di ordine urbano, eventi pubblici e responsabilità nella cura dell’area.

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