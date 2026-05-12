Piazza Carlo di Borbone si apre il caso gestione | tra degrado concerti e scontro politico
A Piazza Carlo di Borbone, davanti alla Reggia di Caserta, si sta sviluppando un dibattito sulla gestione dello spazio pubblico. La piazza, al centro di un confronto tra amministrazione e altri soggetti, è al centro di discussioni riguardanti il suo stato di abbandono, l’organizzazione di concerti e le modalità di tutela del bene pubblico. La situazione coinvolge aspetti di ordine urbano, eventi pubblici e responsabilità nella cura dell’area.
Non è soltanto una questione amministrativa. Attorno a piazza Carlo di Borbone, il grande spazio che introduce alla maestosità della Reggia di Caserta, si sta consumando un confronto che tocca identità urbana, turismo, eventi e capacità di gestione del bene pubblico. Al centro della discussione.🔗 Leggi su Casertanews.it
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Sono felice di annunciare che @francoricciardi sarà ospite al mio concerto del 24 giugno alla Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone. ? Non vedo l’ora di vivere questa emozione insieme a voi. ? Biglietti disponibili su TicketOne, in bio oppure al 3312 facebook
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