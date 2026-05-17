Fiorentina sgambetto alla Juventus allo Stadium | decidono Ndour e Mandragora

Nella partita giocata allo Stadium, la Fiorentina ha vinto contro la Juventus con il risultato di 2-0. La partita è stata decisa da due gol segnati da Ndour e Mandragora. La formazione della Juventus ha schierato Di Gregorio tra i pali, con Kalulu, Bremer e Kelly in difesa, e Cambiaso e Thuram sugli esterni. A centrocampo, Locatelli e Koopmeiners sono stati schierati dall'inizio, mentre in attacco Vlahovic è stato titolare. La Fiorentina ha ottenuto i tre punti nel match valido per il campionato di serie A.

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