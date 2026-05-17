Fiorentina sgambetto alla Juventus allo Stadium | decidono Ndour e Mandragora
Nella partita giocata allo Stadium, la Fiorentina ha vinto contro la Juventus con il risultato di 2-0. La partita è stata decisa da due gol segnati da Ndour e Mandragora. La formazione della Juventus ha schierato Di Gregorio tra i pali, con Kalulu, Bremer e Kelly in difesa, e Cambiaso e Thuram sugli esterni. A centrocampo, Locatelli e Koopmeiners sono stati schierati dall'inizio, mentre in attacco Vlahovic è stato titolare. La Fiorentina ha ottenuto i tre punti nel match valido per il campionato di serie A.
Juventus – Fiorentina 0-2 JUVENTUS: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly (80’ Gatti), Cambiaso (69’ Thuram); Locatelli, Koopmeiners (46’ Boga); Conceicao (69’ Zhegrova), McKennie, Yildiz (90’ Miretti); Vlahovic. A disp.: Perin, Pinsoglio, Holm, Milik, Adzic, Kostic, Openda, David, Cabal. All.: Spalletti. FIORENTINA: De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri (64’ Comuzzo), Gosens (74’ Balbo); Ndour, Fagioli (64’ Gudmundsson), Brescianini (64’ Mandragora); Parisi (31’ Harrison), Piccoli, Solomon. A disp.: Lezzerini, Christensen, Rugani, Fazzini, Fortini, Braschi, Fabbian. All.: Vanoli. ARBITRO: Massa di Imperia RETI: 34’ Ndour, 83’ Mandragora NOTE: Ammoniti Pongracic, Bremer, Harrison, Gudmundsson. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
FIORENTINA JUVENTUS SERIE A
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