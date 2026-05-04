La Fiorentina scende in campo a Roma senza un attaccante, con Gud che parte favorito su Braschi. La partita, in programma alle 20:45 e trasmessa su Dazn, si gioca in un momento cruciale per entrambe le squadre: i viola cercano punti per garantirsi la salvezza, mentre i giallorossi sono determinati a vincere per mantenere vive le speranze di qualificazione in Champions League. La sfida si preannuncia intensa e impegnativa.

Servono punti, stasera (20,45, diretta su Dazn) per blindare la salvezza, ma contro una Roma assatanata di vittoria per restare in corsa Champions, bisognerà anche onorare la maglia. Con una doifesa attenta a non farsi. Malen. Il centravanti di Gasperini si destreggia bene nell'area avversaria, incide, fiuta il gol. Ecco che Vanoli, alla ricerca di una conferma tutt'altro che scontata sulla panchina viola, dovrà organizzare la squadra per non perdere ma anche cercando, finalmente, di vincere all'Olimpico L'articolo Fiorentina a Roma senza attaccante. Gud favorito su Braschi. Onorare la maglia per non farsi. Malen. Formazioni proviene da Firenze Post.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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