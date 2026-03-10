Atalanta in ansia | Scalvini esce zoppicando per un nuovo infortunio al ginocchio

L'Atalanta ha comunicato che il giocatore è uscito dal campo zoppicando a causa di un nuovo infortunio al ginocchio. La squadra ha riportato che il calciatore ha avvertito dolore durante la partita e ha lasciato il campo in barella. Non sono stati forniti dettagli sulla diagnosi o sui tempi di recupero, ma la sua uscita ha generato attenzione tra i tifosi e il staff tecnico.

La preoccupazione in casa Atalanta cresce dopo che l'internazionale italiano Giorgio Scalvini ha lasciato il campo con un infortunio al ginocchio, subito durante la semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. Scalvini, difensore centrale di 22 anni, è stato costretto a uscire dopo un incontro ravvicinato con il terzino biancoceleste Nuno Tavares. Il giovane calciatore era presente fin dall'inizio del match, contribuendo con importanti interventi difensivi. Nonostante un primo tentativo di proseguire dopo un trattamento, le condizioni di Scalvini non sono migliorate e, in accordo con lo staff medico, si è deciso di sostituirlo.