Il centravanti della squadra ha subito un infortunio durante il riscaldamento prima dell’allenamento e si è fermato. Questa mattina si sono svolti nuovi esami al J Medical per valutare le sue condizioni. La squadra rimane in attesa di ulteriori aggiornamenti in vista della partita di campionato in programma sabato, fondamentale per il prosieguo del torneo. La situazione resta sotto osservazione in questi giorni.

di Luca Fioretti Infortunio Vlahovic, le condizioni del centravanti preoccupano in vista del prossimo decisivo match di campionato da giocare sabato. Le ultimissime notizie portano una grandissima apprensione nell’intero ambiente bianconero subito dopo la preziosissima vittoria conquistata sul campo. Secondo le precise indiscrezioni diffuse oggi da Tuttosport, i piani originari studiati per i 90 minuti sono stati stravolti all’ultimo istante: Dusan Vlahovic sarebbe dovuto entrare in campo nei secondi 45 minuti, rispettando fedelmente le rotazioni tattiche. Purtroppo, il giocatore ha improvvisamente avvertito un fastidioso problema muscolare al polpaccio proprio durante la delicata fase di riscaldamento a bordo linea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Vlahovic, Juve in ansia: stop durante il riscaldamento, oggi nuovi esami al J Medical. Cosa filtra

Infortunio Neres, altro stop in Napoli Parma? Oggi nuovi esami: cosa filtra sulla sua presenza col SassuoloC’è grande apprensione in casa Napoli all’indomani del pareggio interno contro il Parma.

Infortunio Norton-Cuffy, nuovo stop con l’U21 inglese: Genoa in ansia! Cosa filtraBastoni Barcellona, segnali inequivocabili da parte del difensore: l’allarme di Moretto che gela l’Inter! Mercato Milan, pista Zirkzee sempre viva:...

Infortunio di Dusan Vlahovic: analisi ed approfondimento medico

Temi più discussi: Vlahovic si fa male nel riscaldamento e rientra negli spogliatoi; Vlahovic ko, testa bassa dopo il riscaldamento: cos'è successo in Juve-Genoa; Doppio infortunio per la Juve: problemi al polpaccio per Perin e Vlahovic; Juve-Genoa, nuovo fastidio nel riscaldamento per Vlahovic: rientra negli spogliatoi.

FLASH | Juventus-Genoa, problemi nel riscaldamento per Vlahovic: cos’è successoLa speranza è che si sia trattato di uno stop precauzionale e nulla di più. Dalle prime immagini è però filtrato pessimismo: Vlahovic è rientrato subito negli spogliatoi e gli e successivamente stata ... fantamaster.it

Infortunio Vlahovic: stop di 2-3 settimane?Infortunio Vlahovic: stop di 2-3 settimane? Brutte notizie però dall’infermeria: Dusan Vlahovic si ferma durante il riscaldamento del secondo tempo per un problema al ... tuttojuve.com

Serie A: la Juventus parte forte contro il Genoa e tanto basta, ma perde Vlahovic e Perin per infortunio - facebook.com facebook

. @juventusfc, infortunio per Vlahovic nel riscaldamento: l'attaccante serbo rientra nello spogliatoio x.com