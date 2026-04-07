Infortunio Vlahovic Juve in ansia | stop durante il riscaldamento oggi nuovi esami al J Medical Cosa filtra

Da juventusnews24.com 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centravanti della squadra ha subito un infortunio durante il riscaldamento prima dell’allenamento e si è fermato. Questa mattina si sono svolti nuovi esami al J Medical per valutare le sue condizioni. La squadra rimane in attesa di ulteriori aggiornamenti in vista della partita di campionato in programma sabato, fondamentale per il prosieguo del torneo. La situazione resta sotto osservazione in questi giorni.

di Luca Fioretti Infortunio Vlahovic, le condizioni del centravanti preoccupano in vista del prossimo decisivo match di campionato da giocare sabato. Le ultimissime notizie portano una  grandissima apprensione  nell’intero ambiente  bianconero  subito dopo la preziosissima vittoria conquistata sul  campo. Secondo le precise indiscrezioni diffuse oggi da  Tuttosport, i piani originari studiati per i  90  minuti sono stati stravolti all’ultimo istante: Dusan Vlahovic  sarebbe dovuto entrare in campo nei secondi  45  minuti, rispettando fedelmente le rotazioni tattiche. Purtroppo, il giocatore ha improvvisamente avvertito un fastidioso problema muscolare al polpaccio proprio durante la delicata fase di riscaldamento a bordo linea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Infortunio di Dusan Vlahovic: analisi ed approfondimento medico

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