La Fiorentina ha battuto in trasferta il Rakow con il punteggio di 2-1 e si è qualificata ai quarti di Conference. Ndour e Pongracic sono stati i marcatori della squadra viola, mentre durante la partita si sono verificati scontri tra Kean e Vanoli. La vittoria in Polonia permette alla Fiorentina di proseguire nel torneo internazionale.

SOSNOWIEC (POLONIA) – Evvai!. Anche in questa tribolata stagione, la Fiorentina avanza in Conference. E’ qualificata ai quarti. Ha vinto (1-2) anche in casa Rakow, dopo aver battuto i polacchi, con lo stesso punteggio, al Franchi. Ma non è stata una passeggiata. Decisivi i gol di Ndour (con deviazione di Piccoli) dopo che il Rakow era passato in vantaggio con Struski, e di Pongracic, proprio alla fine dei sette minuti di recupero. Fiorentina compatta e attenta, tranne che nell’occasione del gol polacco, segnato da Struski con un tiro non irresistibile che Christensen non è riuscito a deviare. Mezza papera del portiere che fa il paio con un’avventurosa uscita ad “acchiappar farfalle” del primo tempo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina vince in casa Rakow (1-2) e vola ai quarti di Conference. Gol di Ndour e Pongracic. Scintille Kean-Vanoli. Pagelle

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è ! La deviazione vincente di Roberto Piccoli sul tiro di Ndour e il gol di Pongracic allo scadere sono decisivi per il passaggio del turno della Viola nella competizione, complice il 2-1 dell’andata. Al pros - facebook.com facebook

! La Fiorentina passa il turno di Conference League grazie alla deviazione fortuita del suo attaccante sul tiro di Ndour e al gol all’ultimo di Pongracic. x.com