Fiocco azzurro in redazione | è nato Michele figlio di Lucia Cappelluzzo

È arrivato Michele, il bambino di Lucia Cappelluzzo e Tommaso Parsani. La nascita è avvenuta recentemente e sia la madre che il neonato stanno bene. La redazione si unisce alla gioia per questa nuova vita. La notizia è stata comunicata ufficialmente da Lucia Cappelluzzo, che ha condiviso l’evento con i colleghi. La famiglia si è arricchita di un nuovo membro, portando entusiasmo tra amici e conoscenti.

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LA LIETA NOTIZIA. È nato Michele, figlio della nostra collaboratrice Lucia Cappelluzzo e di Tommaso Parsani: mamma e bambino stanno bene. Le congratulazioni e il benvenuto da tutta la redazione de L’Eco di Bergamo. Fiocco azzurro nella redazione de L’Eco di Bergamo. Sabato 16 maggio alle 20.32 all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è nato Michele, figlio della nostra collaboratrice Lucia Cappelluzzo e di suo marito Tommaso Parsani. Michele pesa 3948 grammi, è lungo 52 centimetri. Lui e la mamma stanno bene. Felicissimi i genitori, a Lucia e Tommaso vanno le congratulazioni di tutta la redazione de L’Eco di Bergamo, che dà il benvenuto al nuovo arrivato Michele. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Fiocco azzurro in redazione: è nato Michele, figlio di Lucia Cappelluzzo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Zhegrova diventa papà, fiocco azzurro in casa Juve: è nato il figlio primogenito Mars – FOTOdi Redazione JuventusNews24Zhegrova diventa papà, fiocco azzurro in casa Juve: è nato il figlio primogenito Mars. Leggi anche: Fiocco azzurro per Diletta Leotta: è nato Leonardo