Un incidente si è verificato questa mattina in una zona di campagna, quando un'auto è uscita di strada e ha compiuto un salto di circa 30 metri, finendo tra gli alberi e la vegetazione. La persona a bordo, un’anziana, è rimasta illesa dopo il volo. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno messo in sicurezza l’area e verificato le condizioni della conducente. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Capannori (Lucca), 17 maggio 2026 – Un volo pauroso per una trentina di metri, in mezzo alla fitta vegetazione. E’ l’ incidente stradale accaduto oggi pomeriggio intorno alle 16,30 in via delle Cave a Capannori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Lucca che hanno recuperato la conducente che era uscita di strada con la sua vettura; si tratta di una donna di 81 anni che è stata poi affidata alle cure dei sanitari del 118. L’anziana è stata aiutata nella risalita grazie all'applicazione di tecniche e materiali Saf (speleo alpino fluviali) e affidata alle cure del 118 in buono stato di salute, anche se comprensibilmente spaventata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Finisce fuori strada con l’auto e fa un volo di 30 metri, anziana illesa

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