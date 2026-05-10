Auto fuori strada Anna Seebacher muore a 29 anni dopo un volo di 200 metri

Una ragazza di 29 anni ha perso la vita dopo essere uscita di strada durante la notte. La sua auto ha sfondato il margine della carreggiata e, dopo aver percorso circa 200 metri lungo un pendio, è precipitata nel vuoto. L’incidente si è verificato in condizioni di scarsa visibilità e il veicolo ha terminato la corsa lontano dalla carreggiata. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare.

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