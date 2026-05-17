Finanziamento di 140 milioni dalla Regione per lo stadio Arechi e il campo Volpe | parla Lanocita
Il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle ha partecipato a un evento con la candidata al consiglio comunale e l’assessora regionale allo sport. Durante l’incontro, ha parlato del finanziamento di 140 milioni di euro assegnato dalla Regione Campania. La somma è destinata ai lavori di ristrutturazione dello stadio Arechi e del campo Volpe. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo ai dettagli del progetto o ai tempi di realizzazione.
E' intervenuto all’incontro della candidata al consiglio comunale Gabriella Ferrara, a cui ha partecipato l’assessora regionale allo sport Fiorella Zabatta, il candidato sindaco M5S Franco Massimo Lanocita che si è soffermato sul finanziamento di 140 milioni stanziato dalla Regione Campania per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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