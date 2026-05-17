Finanziamento di 140 milioni dalla Regione per lo stadio Arechi e il campo Volpe | parla Lanocita

Da salernotoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle ha partecipato a un evento con la candidata al consiglio comunale e l’assessora regionale allo sport. Durante l’incontro, ha parlato del finanziamento di 140 milioni di euro assegnato dalla Regione Campania. La somma è destinata ai lavori di ristrutturazione dello stadio Arechi e del campo Volpe. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo ai dettagli del progetto o ai tempi di realizzazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

E' intervenuto all’incontro della candidata al consiglio comunale Gabriella Ferrara, a cui ha partecipato l’assessora regionale allo sport Fiorella Zabatta, il candidato sindaco M5S Franco Massimo Lanocita che si è soffermato sul finanziamento di 140 milioni stanziato dalla Regione Campania per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Stadio Arechi, Zambrano: "Il nuovo progetto? Usato per le elezioni regionali. C'è un errore nel finanziamento"Ai tifosi della Salernitana inferociti ha risposto il candidato a sindaco di centro, Armando Zambrano nella conferenza stampa che stamattina si è...

Firenze: 140 milioni per salvare lo Stadio FranchiUn accordo strategico tra il Comune di Firenze e la società calcistica Fiorentina ha aperto una nuova fase per lo Stadio Artemio Franchi, prevedendo...

finanziamento di finanziamento di 140 milioniRiassegnati i 140 milioni per Arechi e altri stadiSbloccato l’impasse per la realizzazione del polo sportivo che comprende lo stadio Arechi, il campo Volpe e il PalaTulimieri. La Regione Campania ha individuato la nuova fonte ... ilmattino.it

finanziamento di finanziamento di 140 milioniLe azioni di Cellectar Biosciences volano del 130% grazie a un finanziamento da 140 milioni di dollariAvviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ... it.investing.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web