Finanziamento di 140 milioni dalla Regione per lo stadio Arechi e il campo Volpe | parla Lanocita

Il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle ha partecipato a un evento con la candidata al consiglio comunale e l’assessora regionale allo sport. Durante l’incontro, ha parlato del finanziamento di 140 milioni di euro assegnato dalla Regione Campania. La somma è destinata ai lavori di ristrutturazione dello stadio Arechi e del campo Volpe. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo ai dettagli del progetto o ai tempi di realizzazione.

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