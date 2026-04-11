Stadio Arechi Zambrano | Il nuovo progetto? Usato per le elezioni regionali C' è un errore nel finanziamento

Durante una conferenza stampa al Polo Nautico, il candidato a sindaco di centro ha commentato lo stato degli impianti sportivi della città, rispondendo alle proteste dei tifosi della Salernitana. Ha affermato che il nuovo progetto relativo allo stadio Arechi sarebbe stato utilizzato in vista delle prossime elezioni regionali e ha segnalato un errore nel finanziamento previsto. La discussione si è concentrata sulle questioni legate agli interventi e alle tempistiche di realizzazione.

Ai tifosi della Salernitana inferociti ha risposto il candidato a sindaco di centro, Armando Zambrano nella conferenza stampa che stamattina si è tenuta al Polo Nautico proprio sullo stato degli impianti sportivi di Salerno. “Cosa è successo allo stadio Arechi? - ha chiesto Zambrano nella sala.🔗 Leggi su Salernotoday.it "La verità sullo stadio Arechi": Zambrano in conferenza stampa al Polo NauticoSi terrà sabato 11 aprile alle 10,30, presso il Polo Nautico di via Lungomare Colombo 132, la conferenza stampa su Sport e Impianti Sportivi, durante... Stadio Arechi, De Luca: "I lavori vanno avanti, è cambiato solo il finanziamento"Nel corso della diretta del venerdì pomeriggio l'ex governatore ha parlato anche del Palazzo dello Sport e della pubblica illuminazione carente in...