Firenze | 140 milioni per salvare lo Stadio Franchi

Il Comune di Firenze e la società calcistica Fiorentina hanno firmato un accordo strategico che riguarda il futuro dello Stadio Artemio Franchi. L’intesa prevede un investimento complessivo di 140 milioni di euro destinati al restyling dell’impianto. La collaborazione tra le parti segna un passo importante per il progetto di ristrutturazione dello stadio.

Un accordo strategico tra il Comune di Firenze e la società calcistica Fiorentina ha aperto una nuova fase per lo Stadio Artemio Franchi, prevedendo un investimento congiunto da 140 milioni di euro per completare il restyling dell’impianto. La trattativa vede l’ente locale e il club impegnati ciascuno con circa 55 milioni, a cui si aggiungono ulteriori 30 milioni destinati alla realizzazione di opere accessorie come le aree hospitality. Questa intesa economica rappresenta il tassello fondamentale per rispettare le scadenze imposte dall’UEFA e dalla FIGC entro luglio, necessarie per mantenere viva la candidatura di Firenze agli Europei del 2032. 🔗 Leggi su Ameve.eu

