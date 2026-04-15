La Valtur Brindisi si laurea campione regionale Under 15 Eccellenza

La squadra Under 15 del campionato di Eccellenza ha conquistato il titolo regionale durante la Final Four disputata al PalaPentassuglia nei giorni 13 e 14 aprile. La manifestazione ha visto le migliori formazioni del settore sfidarsi in due giornate di partite intense e competitive. La vittoria ha coronato il percorso della squadra, che ha superato le avversarie nelle fasi finali.

BRINDISI - La leva Under 15 del campionato di Eccellenza Valtur Brindisi si è laureata campione regionale, vincendo la Final Four U15 organizzata al PalaPentassuglia dal 13 al 14 aprile. In una cornice di pubblico degna di una fase finale regionale, la squadra biancoazzurra si è presentata da.🔗 Leggi su Brindisireport.it La Valtur Brindisi campione di sensibilità: sul parquet anche contro l'epilessiaDurante la partita casalinga contro il Torino è stato esposto uno striscione con la scritta “Mettiamo in panchina l’epilessia" BRINDISI - La Valtur... A 15 anni si laurea campione d'EuropaUn grande risultato per Raffaele Baldassarre che si è laureato campione d'Europa di Karate Kumite nella categoria Cadetti, fino a 63 kg.