Sinner in finale al Foro Italico | liquidato Medvedev in tre set Domenica sfida contro Ruud
Jannik Sinner ha raggiunto la finale agli Internazionali d’Italia dopo aver sconfitto in tre set il giocatore russo, con i parziali di 6-2, 5-7 e 6-4. La partita si è svolta sul campo del Foro Italico e si è conclusa domenica. L’avversario in finale sarà l’altro tennista norvegese, che si è imposto nella sua semifinale. La sfida per il titolo è programmata per il giorno successivo.
ROMA – Jannik Sinner torna in finale agli Internazionali d’Italia grazie alla vittoria su Medvedev in tre set (6-2, 5-7, 6-4). Dopo la sospensione per pioggia venerdì sera sul 4-2 nel terzo set e una lunga notte di attesa, Sinner è stato impeccabile nella ripartenza, chiudendo il match con due turni di servizio dominati con grande autorità. Il numero 1 diventa il secondo giocatore di sempre, dopo Rafael Nadal, a raggiungere nello stesso anno la finale di tutti i Masters 1000 sulla terra rossa Jannik torna in campo domani, domenica 17 maggio, alle 17, per affrontare Casper Ruud nell’atto conclusivo del torneo. Un appuntamento con la storia: l’altoatesino può riportare il titolo maschile in Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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