Sinner in finale al Foro Italico | liquidato Medvedev in tre set Domenica sfida contro Ruud

Jannik Sinner ha raggiunto la finale agli Internazionali d’Italia dopo aver sconfitto in tre set il giocatore russo, con i parziali di 6-2, 5-7 e 6-4. La partita si è svolta sul campo del Foro Italico e si è conclusa domenica. L’avversario in finale sarà l’altro tennista norvegese, che si è imposto nella sua semifinale. La sfida per il titolo è programmata per il giorno successivo.

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