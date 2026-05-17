finale galcianese per il salto in prima

La squadra di Finale Galcianese si prepara a sfidare la formazione che attualmente guida il campionato, con l'obiettivo di mantenere vive le possibilità di raggiungere la promozione in Prima Categoria. La partita rappresenta un momento decisivo per il team, che cerca di ottenere un risultato positivo per proseguire il percorso di avvicinamento alla vetta e al salto di categoria. La sfida si svolgerà in un clima di grande attesa, con entrambe le formazioni pronte a darsi battaglia sul campo.

Battere la rivelazione del campionato, per continuare a sognare il ritorno in Prima Categoria, a quattro anni dall’ultima volta. E’ questo l’obiettivo della Galcianese, che dopo aver battuto il Pistoia Nord nella semifinale dei playoff del girone C di Seconda Categoria affronterà in finale il San Felice. Un incontro che si terrà al Nelli di Montemurlo, con fischio d’inizio fissato per le 16 odierne. E che promette bene: gli uomini di mister Bertini sono passati nel giro di dodici mesi da una retrocessione in Terza Categoria quasi certa a sognare la promozione in Prima. Lo hanno fatto con merito, chiudendo la "regular season" al quarto posto ed eliminando nel primo turno degli spareggi anche i rivali meglio piazzati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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