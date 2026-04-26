Domenica 26 aprile si svolge la partita decisiva tra Arezzo e Ascoli, due squadre di Serie C che si contendono la promozione diretta. In caso di parità di punti, l’Arezzo ha un vantaggio negli scontri diretti rispetto all’Ascoli. La gara rappresenta l’ultimo atto di questa stagione, con entrambe le squadre che cercano di ottenere il risultato necessario per salire di categoria.

? Cosa sapere Arezzo e Ascoli si sfidano domenica 26 aprile per la promozione diretta in Serie C.. Il vantaggio negli scontri diretti favorisce i toscani in caso di parità di punti.. Domenica 26 aprile 2026, le ultime ore della stagione regolare di Serie C mettono in gioco la promozione diretta di Arezzo e Ascoli, mentre il Vicenza festeggia un record di 86 punti. Il calcio dilettantistico e professionistico si gioca tutto oggi, tra i bar che discutono di classifiche e i tifosi che attendono il fischio finale per capire se il sogno della categoria superiore è realtà o miraggio. Mentre il Ravenna osserva con attenzione dall’alto del suo terzo posto, pronto a conoscere i rivali nella fase nazionale, il destino di intere città passa per i risultati di questo pomeriggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie C, finale di infarto: Arezzo e Ascoli lottano per il salto

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