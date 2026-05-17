Finale Eurovision 2026 Celentano chiama Sal Da Vinci in lacrime | chi ha vinto classifica e cosa è successo

La finale dell’Eurovision Song Contest 2026 si è svolta a Vienna, con la telecronaca affidata a Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Durante la serata, si sono esibiti diversi artisti in gara, mentre il pubblico e i giurati hanno votato per determinare i vincitori. In un momento particolarmente emozionante, un cantante italiano ha chiamato un collega in lacrime, lasciando spazio a un finale che ha visto emergere una nuova classifica. La serata si è conclusa con l’annuncio del vincitore e la pubblicazione dei punteggi complessivi.

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