Eurovision 2026 | Sal Da Vinci ' bacchetta' Corsi e Lamborghini chi va in finale e cosa è successo
Il 14 maggio 2026 si è svolta a Vienna la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest, con diverse performance in gara e alcune assenze di rilievo. Sal Da Vinci, già qualificato per la finale grazie alla sua posizione tra i Big Five, non ha partecipato alla serata di ieri, mentre sono stati annunciati i risultati delle esibizioni e la composizione della lista dei finalisti. La serata ha visto anche confronti tra artisti e commenti di esperti sui risultati parziali della competizione.
Vienna, 14 maggio 2026. Va in scena la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2026. Niente Sal Da Vinci, che nella rosa dei Big Five (già in finale di diritto), si è esibito nella serata del 12 maggio 2026. Scopriamo insieme quali Paesi sono passati stasera, le esibizioni più rilevanti e. 🔗 Leggi su Today.it
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