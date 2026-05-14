Eurovision 2026 | Sal Da Vinci ' bacchetta' Corsi e Lamborghini chi va in finale e cosa è successo

Il 14 maggio 2026 si è svolta a Vienna la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest, con diverse performance in gara e alcune assenze di rilievo. Sal Da Vinci, già qualificato per la finale grazie alla sua posizione tra i Big Five, non ha partecipato alla serata di ieri, mentre sono stati annunciati i risultati delle esibizioni e la composizione della lista dei finalisti. La serata ha visto anche confronti tra artisti e commenti di esperti sui risultati parziali della competizione.

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