Eurovision 2026 riassunto seconda semifinale | Sal Da Vinci ' bacchetta' Corsi e Lamborghini chi va in finale e cosa è successo

Il 14 maggio 2026 si è svolta a Vienna la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest. Durante la serata sono state presentate le esibizioni di vari artisti, tra cui alcuni già qualificati alla finale come parte dei Big Five. Sal Da Vinci, che aveva già ottenuto il pass diretto, ha partecipato alla serata del 12 maggio e ha commentato alcune delle esibizioni di altri concorrenti, tra cui Corsi e Lamborghini. La serata ha visto anche le performance di altri artisti in corsa per qualificarsi alla finale.

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