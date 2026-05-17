Finale Amici 25 come si vota e quanto costa | tutte le informazioni

La finale di Amici 25 è prevista per il 17 maggio 2026 e andrà in onda in diretta su Canale 5 a partire dalle 21.20. Durante l’evento saranno annunciati i vincitori dei due circuiti, Ballo e Canto, oltre al risultato della classifica generale del programma. Prima dell’appuntamento, sono state fornite dettagli su come effettuare le votazioni e sui costi associati. La serata rappresenta l’atto conclusivo di questa edizione del talent show condotto da Maria De Filippi.

Roma, 17 maggio 2026 - Al termine della finale di Amici 25 - in diretta tv su Canale 5 dalle 21.20 - sapremo il nome dei vincitori dei circuiti di Ballo e Canto e della classifica generale del talent show di Maria De Filippi. Quello di Canale 5 è il talent show ogni anno più lungo della tv italiana: essendo una vera scuola di musica e danza comincia in autunno - solitamente a settembre-ottobre - e si conclude a metà maggio con la finale del Serale. I finalisti. Ad essere arrivati alla finale di Amici 25 di domenica 17 maggio sono sei concorrenti: i ballerini Emiliano, Nicola e Alessio e i cantanti Elena, Angie e Lorenzo. Questi ultimi due si sfidano all’inizio della serata finale del talent show di Maria De Filippi essendo arrivati di fatto “a pari punti” alla fine della semifinale di sabato 9 maggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Polemiche sul web per Amici dopo la scelta di portare tutti e sei gli allievi in finale

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