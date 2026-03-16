Referendum 2026 in Toscana | i seggi quando si vota e perché tutte le informazioni utili

In Toscana, il referendum sulla riforma della giustizia si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. I seggi saranno aperti in entrambi i giorni, offrendo ai cittadini l’opportunità di esprimersi sulla questione. Le urne resteranno aperte per tutta la giornata, permettendo a chiunque di partecipare alle votazioni secondo le modalità previste.

Firenze, 16 marzo 2026 – Scatta domenica 22 e lunedì 23 marzo il referendum sulla riforma della giustizia. Un referendum confermativo, che serve per confermare o respingere una legge di revisione costituzionale o una legge costituzionale già approvata dal Parlamento. Il referendum in questione riguarda la riforma costituzionale che separa le carriere di giudici e pubblici ministeri. La legge entra in vigore soltanto se viene confermata dal voto popolare. Un referendum che essendo confermativo non richiede quorum: è sufficiente la maggioranza dei voti espressi. La Toscana era andata al voto referendario anche nel 2025 per cinque referendum abrogativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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