Come si vota nella finale di Sanremo 2026? La gara in due fasi quanto pesano le giurie i codici e i costi per eleggere il vincitore

Stasera si conclude la 76esima edizione del Festival di Sanremo, con la finale che si svolge in due fasi. La votazione coinvolge giurie, codici e costi specifici per determinare il vincitore, mentre le modalità di voto sono state pubblicate e spiegate in dettaglio. La gara si avvia alla conclusione e il vincitore sarà deciso secondo le regole stabilite dagli organizzatori.

Tutto quello che c'è da sapere per la finalissima di stasera. Dai numeri per sms e fisso ai limiti di voto, fino al meccanismo a due fasi che deciderà la Top 5 e il trionfatore della 76esima edizione Ci siamo. Questa sera, sabato 28 febbraio, cala il sipario sulla 76esima edizione del Festival di Sanremo. I 30 artisti in gara nella categoria Campioni torneranno sul palco dell’Ariston per l’ultima, decisiva esibizione. A decretare il vincitore assoluto di Sanremo 2026 sarà un sistema di voto misto in cui il pubblico da casa giocherà un ruolo fondamentale. Ecco il vademecum completo e fattuale su come esprimere la propria preferenza, i costi del servizio e le regole della gara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

