Oltre 50 mila bambini senza pediatra | interrogazione urgente del deputato Santo Primavera

Un deputato ha presentato un’interrogazione urgente segnalando che in Sicilia più di 50 mila bambini non hanno un pediatra di riferimento. La cifra evidenzia una criticità nel sistema sanitario regionale che riguarda direttamente le famiglie e i più piccoli. La questione viene posta come prioritaria per sollecitare interventi immediati.

"In Sicilia oltre 50 mila bambini sono oggi privi del pediatra di libera scelta. È un dato che non può lasciarci indifferenti". Lo dichiara il deputato regionale del gruppo Mpa-Grande Sicilia, Santo Primavera, che ha presentato un'interrogazione urgente al presidente della Regione e all'Assessore regionale alla Salute per fronteggiare quella che definisce "una situazione drammatica e non più tollerabile". "L'articolo 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale - dichiara Primavera - e questo diritto deve essere garantito in maniera uniforme su tutto il territorio regionale. Invece, oggi, assistiamo a un sistema che non riesce a garantire neppure l’assistenza di base ai nostri bambini". 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

