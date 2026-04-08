A Garbatella il cambiamento si percepisce senza clamore, con nuove aperture che si inseriscono delicatamente nel tessuto storico del quartiere. Tra queste, il “Bar dei Cesaroni” ha subito un restyling senza perdere il suo carattere originale, adattandosi alle nuove tendenze senza alterare la sua identità. Le trasformazioni si notano lentamente, ma una volta avviate, restano visibili nel tempo senza creare rumore.

Alla Garbatella le trasformazioni non fanno rumore, ma si notano. Arrivano piano, quasi in punta di piedi, e poi restano. È quello che sta succedendo a uno dei luoghi più riconoscibili del quartiere: lo storico “Bar dei Cesaroni”, che si prepara a cambiare pelle e a diventare un ristorante. Un passaggio che racconta molto più di una semplice ristrutturazione. Negli ultimi giorni, davanti a quel locale che per anni è stato punto di riferimento per residenti, tifosi e curiosi, si sono fermati in tanti. Anche volti noti. Tra questi Gian Piero Gasperini, che ha scelto proprio la Garbatella per una serata informale, tra una tappa al bar e una cena in una trattoria della zona. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Garbatella, tra memoria e nuove tendenze: il “Bar dei Cesaroni” cambia volto senza perdere l’anima

Il bar dei I Cesaroni chiude (proprio ora): a pochi giorni dal ritorno in tv cambia volto lo storico locale della GarbatellaDopo quasi vent’anni, uno dei luoghi simbolo della fiction italiana cambia identità.

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Temi più discussi: Garbatella, cambia volto il bar de I Cesaroni: da set simbolo a nuovo ristorante; Il coraggio di raccontare la follia: alla Villetta la presentazione de Il recinto dei pazzi; Roma, De Angelis presenta docufilm su Cutro alla Garbatella; Ex Mercati generali, meno parcheggi e più alberi: come cambia il piano dopo le proposte dei residenti.

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I Cesaroni – Il ritorno, tante sorprese nel cast e colpi di scena nella tramaDopo dieci anni la famiglia più amata della tv riapre le porte della bottiglieria alla Garbatella: tra nuovi arrivi, vecchi legami e una crisi da affrontare, ecco perché «Il ritorno» promette emozioni ... msn.com

Alla #Garbatella si chiude una pagina che per anni ha mescolato fiction e vita di quartiere. Il celebre bar dei #Cesaroni, diventato uno degli scorci più riconoscibili della serie, si prepara a cambiare identità. Al posto della storica bottiglieria sorgerà un nuovo rist - facebook.com facebook

Il 13 Aprile ritornano i #Cesaroni su canale5 #ICesaroni #Garbatella #Canale5 x.com