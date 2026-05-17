Si sono concluse le elezioni per il rinnovo delle Rsu e Rls presso lo stabilimento di Pistoia. La lista Fim-Cisl ha ottenuto il maggior numero di voti, con un totale di 292 preferenze espresse dai lavoratori. La vittoria rappresenta un risultato importante per il sindacato all’interno dell’azienda, che ha visto un’ampia partecipazione tra i dipendenti. I risultati ufficiali sono stati comunicati al termine delle operazioni di scrutinio, che hanno coinvolto tutte le schede raccolte durante le consultazioni.

Fim-Cisl è la lista più votata, 292 voti, dai lavoratori dello stabilimento. Si sono concluse le elezioni per il rinnovo delle Rsu-Rls alla Hitachi Rail di Pistoia. L’operaio più votato è Mirosh Korita. Nel complesso, la composizione della nuova Rsu vede 4 delegati Fim Cisl, 4 delegati Fiom Cgil, 2 delegati Uilm Uil, 2 delegati Ugl. Tra gli operai la Fim ha conquistato 2 delegati, 2 la Fiom, 2 l’Ugl. Tra gli impiegati 2 delegati per la Fim, 2 per la Fiom e 2 per la Uilm. A livello individuale i delegati della Fim-Cisl sono stati i più votati, sia tra gli operai che tra gli impiegati, testimonianza della fiducia e della credibilità riconosciute. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fim-Cisl vince in Hitachi : "Il riconoscimento del nostro impegno"

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