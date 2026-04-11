Rinnovo Rsu e Rls alla Cobo Sud di Chieti Scalo | vince la Fim Cisl

Alla Cobo Sud di Chieti Scalo si sono svolti i referendum per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie e delle Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza. La consultazione ha registrato un’affluenza dell’86 per cento degli aventi diritto al voto. La Fim Cisl si è affermata come primo sindacato, ottenendo il 66 per cento dei voti espressi. I risultati sono stati comunicati ufficialmente dopo la chiusura delle operazioni di voto.