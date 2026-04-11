Rinnovo Rsu e Rls alla Cobo Sud di Chieti Scalo | vince la Fim Cisl
Alla Cobo Sud di Chieti Scalo si sono svolti i referendum per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie e delle Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza. La consultazione ha registrato un’affluenza dell’86 per cento degli aventi diritto al voto. La Fim Cisl si è affermata come primo sindacato, ottenendo il 66 per cento dei voti espressi. I risultati sono stati comunicati ufficialmente dopo la chiusura delle operazioni di voto.
La Fim Cisl primo sindacato della Cobo Sud di Chieti Scalo. Alle consultazioni elettorali per il rinnovo delle Rsu e della Rls pressolo stabilimento, che hanno visto una partecipazione pari all’86% degli aventi al diritto di voto, il sindacato ottiene un risultato importante, raccogliendo il 66.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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