Tra Sodano e Gentile è ormai sodalizio il candidato sindaco | Un riconoscimento che rafforza il nostro impegno

L’ex sindaco ha annunciato di non candidarsi alle prossime elezioni comunali e ha deciso di sostenere il candidato sindaco Luigi Gentile. La sua scelta è stata accolta con una dichiarazione da parte di Gentile, che ha considerato questa decisione come un segnale di fiducia e un rafforzamento del suo percorso politico. La collaborazione tra i due figure è ormai consolidata, con il candidato che ha commentato positivamente questa alleanza.

Dopo la decisione dell’ex sindaco Lillo Sodano di non candidarsi e di appoggiare Luigi Gentile, arriva la risposta del diretto interessato che interpreta la scelta dell'ex senatore come un segnale di fiducia e come un elemento di rafforzamento del percorso intrapreso. “Accolgo con sincero.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: L’enigma Lillo Sodano è stato sciolto: appoggerà il candidato sindaco Luigi Gentile Niente Campo Largo per Controcorrente di Ismaele La Vardera, Michele Sodano è il candidato sindacoIl movimento creato dal deputato Ars, ex Iena, andrà da solo alle amministrative di primavera. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Michele Sodano presenta la sua lista ma anche un comitato tecnico-scientifico: Eccellenze per rilanciare Agrigento; Amministrative 2026, il centrodestra potrebbe avere un terzo candidato: è Lillo Sodano; Agrigento, aperte le firme: Di Rosa primo a depositare le liste, campagna al via tra coalizioni e incertezze; Gentile a Lillo Sodano: Il tempo delle incomprensioni deve finire, sposa il nostro progetto. L’enigma Lillo Sodano è stato sciolto: appoggerà il candidato sindaco Luigi GentileL’ex senatore annuncia il sostegno al leghista, suo ex assessore, puntando su un progetto di crescita per la città. L'ex sindaco non scenderà in campo personalmente, convinto che fuori dalla poltrona ... agrigentonotizie.it Cateno De Luca appoggia Gentile, La Vardera con Michele Sodano: ad Agrigento è scontro tra ex alleatiSud chiama Nord e Noi Moderati si schierano con l’ex assessore regionale. Annunciata la presenza in città del leader messinese per sostenere la campagna elettorale ... agrigentonotizie.it Michele Sodano. . A San Leone tornerà la bellezza: piano del traffico, pulizia, sicurezza e valorizzazione di una costa che tutto il mondo ci invidia. Un modello di sinergia tra amministrazione, cittadini e imprese che può fare davvero la differenza. #michelesoda - facebook.com facebook