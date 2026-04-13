Passeggia in centro poi il malore fatale Ida muore in strada davanti alla sua amica

Lunedì mattina, intorno alle 9, una donna di 80 anni è stata colta da un malore improvviso mentre passeggiava in centro. La donna si trovava con un’amica quando si è sentita male e si è accasciata a terra. Sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non è riuscita a salvarla. La scena si è svolta davanti agli occhi della sua accompagnatrice.

JESI - Malore improvviso mentre passeggia in centro, muore una donna di 80 anni. È quanto successo lunedì mattina, intorno alle 9.30, lungo via Cavour, in direzione piazza della Repubblica. La donna, Ida Bugatti, era in compagnia di un’amica quando si è accasciata a terra perdendo i sensi. Sul.🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Ha un malore mentre passeggia e si accascia per strada: muore davanti ai passanti Malore fatale in strada: muore a 63 anni l'ex vicesindaco di Sant'EgidioDramma nel pomeriggio, a Sant’Egidio del Monte Albino: Vincenzo Attianese, ex consigliere comunale, nonchè già assessore e vicesindaco, di 63 anni, è... Si parla di: Coltello alla gola in centro, minacciato e rapinato mentre passeggia: In trappola con la scusa di una sigaretta; Coltello alla gola in centro Minacciato e rapinato mentre passeggia | Serve più sicurezza.