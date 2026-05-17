Filippo Baldassarri il lanciatore pesarese che brilla negli States

Un atleta di Pesaro sta ottenendo risultati importanti negli Stati Uniti nel campo del lancio. Filippo Baldassarri, originario della città, ha partecipato a competizioni e si è distinto nelle discipline di lancio, attirando l’attenzione nel circuito sportivo americano. La sua presenza sui diamanti americani è stata segnata da prestazioni che hanno attirato l’attenzione degli addetti ai lavori. Il suo nome compare regolarmente nelle classifiche e nei risultati delle gare a cui ha preso parte in diverse tappe negli Stati Uniti.

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C’è un pezzo di Pesaro che continua a farsi valere sui diamanti americani. Filippo Baldassarri, diciannovenne lanciatore pesarese in forza all’Arizona Western College, ed alla Nazionale Italiana Under 23 è stato nominato miglior lanciatore di rilievo del campionato dello Stato dell’Arizona, un riconoscimento prestigioso. Filippo, che ricopre il ruolo di pitcher rilievo, si è distinto durante la stagione per la capacità di entrare in partita nei momenti più delicati, mantenendo lucidità e freddezza. In un ruolo decisivo, dove ogni lancio può cambiare il destino di una gara, il giovane pesarese ha saputo imporsi come uno degli elementi più affidabili del bullpen dell’Arizona Western College. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Filippo Baldassarri, il lanciatore pesarese che brilla negli States ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Bibi cede: negoziati col Libano negli States Bremer c'è (e segna), il Brasile no: la Francia vince l'amichevole negli States contro AncelottiÈ stato un assaggio di Mondiale, anche piuttosto ghiotto visti i valori in campo.