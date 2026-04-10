La prossima settimana si terranno negoziati tra le autorità di uno dei paesi coinvolti e rappresentanti del Libano negli Stati Uniti. La decisione è arrivata dopo le richieste di Beirut e le pressioni esercitate dagli Stati Uniti nei confronti del primo ministro israeliano. L'incontro segue una serie di incontri diplomatici in cui si sono affrontate le questioni aperte tra le parti.

Ultimi fuochi libanesi, i più pericolosi. Quelli che possono spegnere l’incendio ma anche riattizzarlo. Mentre continuano i raid israeliani nel Paese dei cedri, il presidente americano Donald Trump ha chiesto con una telefonata a Benjamin Netanyahu di «ridurre gli attacchi in Libano per garantire il successo dei negoziati in Pakistan» (fonte Nbc). Messaggio ricevuto perché a stretto giro il premier di Tel Aviv ha ceduto alle pressioni e ha annunciato: «Ho ordinato di aprire al più presto negoziati diretti con il Libano sul disarmo di Hezbollah e sull’instaurazione di relazioni pacifiche con Beirut». I negoziati cominciano la prossima settimana a Washington, guidati dall’ambasciatore americano in Libano, Michael Issa. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Bibi cede: negoziati col Libano negli States

Netanyahu annuncia negoziati diretti col LibanoBenjamin Netanyahu ha annunciato a sorpresa di aver «incaricato il governo di avviare al più presto negoziati diretti con il Libano».

'Negoziati tra Israele e Libano iniziano la settimana prossima negli Usa'I negoziati diretti fra Israele e il Libano inizieranno la prossima settimana e il primo incontro si terrà al Dipartimento di Stato a Washington.