Nelle ultime settimane si sono intensificate le discussioni tra i rappresentanti della FIGC, con un confronto acceso tra il presidente e l’ex presidente della federazione. Al centro del dibattito ci sono le decisioni sul ruolo del commissario tecnico e le possibili modifiche al formato della Serie A. La proposta avanzata da uno dei due riguarda cambiamenti strutturali al campionato, mentre l’altro sostiene un approccio più conservativo. La disputa si svolge sul piano delle scelte politiche e delle riforme future del calcio italiano.

? Domande chiave Chi vincerà la sfida tra gestione politica e riforma strutturale?. Come cambierà la Serie A con la proposta di Abete?. Perché Malagò ha promesso le dimissioni in caso di fallimento?. Quali incentivi economici spingeranno i club a usare giovani italiani?.? In Breve Abete propone riduzione Serie A a 18 squadre con modelli tipo Francia e Germania.. Incentivi economici per giovani tramite diritti televisivi ispirati alla riforma Zola in Serie C.. Malagò conferma legame storico con il Ministro dello Sport Andrea Abodi.. Voto federale previsto per il 22 giugno tra Malagò e Abete.. Giovanni Malagò e Giancarlo Abete si sfidano in televisione sulla Rai per delineare il futuro della Federazione Calcio in vista del voto del 22 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - FIGC, scontro tra Malagò e Abete: Ct e Serie A al centro del dibattito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

FIGC, scontro tra Malago e Abete: la sfida per il potere del calcioLe sorti del calcio italiano si decideranno il 22 giugno prossimo, quando le elezioni per la presidenza della FIGC vedranno contrapposti soltanto due...

Leggi anche: Presidente FIGC, depositate le candidature di Malagò e Abete. Anche la Serie B sostiene l’ex numero uno del Coni

Malagò verso la presidenza Figc tra dubbi di ineleggibilità e resa dei conti finaleFigc, sfida Malagò-Abete e ombra pantouflage sulle elezioni del 22 giugno La corsa alla presidenza della Figc vede contrapposti Giovanni Malagò e Gian ... assodigitale.it

Elezioni FIGC, adesso è ufficiale: Malagò e Abete hanno depositato le candidatureNella mattinata di oggi, Via Allegri ha ricevuto i documenti che sanciscono l’inizio della sfida per il dopo-Gravina. Un passaggio formale che trasforma i si dice in una corsa a due per il trono del ... calcioweb.eu