Nelle ultime ore sono state depositate le candidature per la presidenza della FIGC da parte di Malagò e Abete. La Serie B ha reso noto tramite una comunicazione ufficiale di sostenere l’ex presidente del Coni per questa carica. Le due candidature sono ora all’attenzione degli organi competenti, mentre il quadro si definisce con il supporto di alcuni settori del calcio professionistico.

di Paolo Moramarco Presidente FIGC, depositate le candidature di Malagò e Abete. Intanto con una nota ufficiale la Serie B comunica il sostegno per l’ex numero uno del Coni. Giovanni Malagò ha ufficialmente depositato la sua candidatura alla presidenza della FIGC, affidandosi a un delegato per la consegna dei documenti, mentre il suo rivale Giancarlo Abete ha consegnato personalmente la propria candidatura. La sua candidatura arriva dopo un lungo periodo di consultazioni e con un ampio sostegno, che include Lega Serie A, Assocalciatori, Associazione Allenatori, e ora anche la Lega Serie B. Il sostegno della Lega Serie B. La Lega Serie B, con...🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Presidente FIGC, depositate le candidature di Malagò e Abete. Anche la Serie B sostiene l’ex numero uno del Coni

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