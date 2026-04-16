Il 22 giugno prossimo si terranno le elezioni per la presidenza della Federcalcio italiana, con due candidati in campo: Giovanni Malago e Giancarlo Abete. La competizione tra i due rappresenta uno scontro tra figure istituzionali che si contendono il vertice del calcio nazionale. La sfida coinvolge le dinamiche di potere all’interno dell’organismo e determinerà la guida futura dell’intero settore calcistico italiano.

Le sorti del calcio italiano si decideranno il 22 giugno prossimo, quando le elezioni per la presidenza della FIGC vedranno contrapposti soltanto due profili istituzionali: Giovanni Malago e Giancarlo Abete. La corsa per succedere a Gabriele Gravina si presenta priva di figure iconiche del rettangolo verde, con i nomi di Alessandro Del Piero, Paolo Maldini e Demetrio Albertini che sono rimasti confinati nelle ipotesi mediatiche senza tradursi in candidature reali. Il quadro che emerge dai corridoi romani vede una netta divisione tra le forze in campo. Da un lato, la Lega Serie A ha confermato la propria preferenza su Malago, il quale ha già avviato una serie di consultazioni, incontrando mercoledì Umberto Calcagno, vertice dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC), e Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - FIGC, scontro tra Malago e Abete: la sfida per il potere del calcio

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