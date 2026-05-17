Il rappresentante di un partito politico ha dichiarato che il Movimento 5 Stelle è ancora presente e attivo, facendo riferimento anche ai risultati ottenuti nelle ultime elezioni regionali. Ha aggiunto che le alleanze con il Partito Democratico per le prossime amministrative stanno funzionando, rafforzando la posizione del movimento nel panorama politico locale. Queste affermazioni arrivano in un momento di confronto e dialogo tra le forze politiche, evidenziando la continuità del coinvolgimento del partito nelle competizioni elettorali.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Il Movimento 5 stelle è molto vivo, come abbiamo visto anche nelle ultime elezioni regionali”. Risponde così il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ai giornalisti che gli chiedono – a margine dell’evento Nova a Ercolano – delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio prossimi, che vedono i pentastellati alleati con il Pd in diversi comuni. “Stiamo lavorando su tutto il territorio e portando avanti proposte concrete – chiarisce -. C’è grande entusiasmo, molti attivisti e numerosi consiglieri. Siamo una rete importante, fondamentale per la nostra Regione e per il Paese, e faremo pienamente la nostra parte”, assicura aggiungendo: Sta andando bene anche con l’area progressista, siamo impegnati insieme sul campo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fico: “M5s vivo, alleanze con Pd per le amministrative funzionano”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

"Il campo largo si farà ad Avellino": Gubitosa (M5S) sulle alleanze e il dialogo con il PDA margine dell’incontro al Carcere Borbonico, Michele Gubitosa si è anche soffermato sulle prossime elezioni amministrative ad Avellino.

Elezioni Amministrative Campania, M5S: “Confronto con Pd ma stop a candidature calate dall’alto”M5S Campania chiede chiarezza su candidature e programmi alle amministrative: "Confronto con il Pd, ma no a fughe in avanti".

Fico 'M5s vivo, alleanze con Pd per le amministrative funzionano'Il Movimento 5 stelle è molto vivo, come abbiamo visto anche nelle ultime elezioni regionali. Risponde così il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ai giornalisti che gli chiedono - a ma ... ansa.it

Regionali, Conte e Fico. Siglata con Mastella un’alleanza stabile: Nuova fase in CampaniaUn attimo prima entrare nel Sannio profondo, Giuseppe Conte e Roberto Fico incontrano Clemente Mastella. Clima cordiale, sorrisi, afflato politico soprattutto, in un ristorante accanto al millenario ... ilmattino.it