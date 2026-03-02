Il campo largo si farà ad Avellino | Gubitosa M5S sulle alleanze e il dialogo con il PD

Durante un incontro al Carcere Borbonico, Michele Gubitosa del Movimento 5 Stelle ha parlato delle alleanze politiche e del dialogo con il Partito Democratico in vista delle prossime elezioni amministrative ad Avellino. Ha affermato che il campo largo si farà ad Avellino e ha commentato le strategie del suo partito per le consultazioni elettorali future.

A margine dell’incontro al Carcere Borbonico, Michele Gubitosa si è anche soffermato sulle prossime elezioni amministrative ad Avellino. Intervistato sui rapporti con il PD e sul possibile “campo largo”, il deputato ha chiarito la posizione del Movimento 5 Stelle.Sul dialogo tra i partiti: "Non. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Elezioni comunali ad Avellino, il Gruppo territoriale del M5S: "È tempo che il campo largo si riunisca e raccogli la sfida"Il Gruppo Territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle richiama le forze del campo largo alla costituzione di un tavolo di confronto per... Mastella ad Avellino: “Serve il Campo Largo per vincere. Il Pd recuperi la leadership”Il leader di Noi di Centro lancia un appello all’unità delle province interne e mette in guardia il centrosinistra per le imminenti amministrative... Contenuti e approfondimenti su Avellino. Temi più discussi: Mastella ad Avellino: Serve il Campo Largo per vincere. Il Pd recuperi la leadership; CAMPO LARGO E COMUNALI, MASTELLA DA AVELLINO AVVERTE DE LUCA: I MATRIMONI SI FANNO PER CONVINZIONE; Avellino, attesa campo largo: ipotesi candidato sindaco M5S: Perché no?; Salerno e Avellino: i due schieramenti ancora senza nomi. Salerno e Avellino: i due schieramenti ancora senza nomiAl di là di appelli e buone intenzioni non c’è ancora traccia di un tavolo di centrosinistra. Nessuna convocazione nonostante tra meno di tre mesi, il 24 ed il 25 maggio, ... ilmattino.it Campo largo, Mastella avvisa Pd e Cinquestelle: «Ora bisogna correre»Tentennamenti. Ritardi. E l’attesa (lunga) per i tavoli di centrosinistra evocati ma non ancora fissati in attesa delle prossime amministrative di fine maggio. Nonostante in Campania ... ilmattino.it Arriva Dolce Avellino – Golosità in Strada 2026! Dal 5 all’8 marzo quattro giorni tra dolci tipici , degustazioni , musica e laboratori nel cuore della città. Ingresso gratuito sul Corso Vittorio Emanuele… pronti a un weekend super goloso - facebook.com facebook L’U.S. Avellino 1912 è addolorata per la scomparsa di Rino Marchesi, allenatore biancoverde nelle prime due stagione in massima serie dal 1978 al 1980. Alla famiglia va il sincero cordoglio del club in tutte le sue componenti. x.com