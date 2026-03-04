Elezioni Amministrative Campania M5S | Confronto con Pd ma stop a candidature calate dall'alto

Il Movimento 5 Stelle in Campania ha dichiarato di voler approfondire le proposte e le candidature in vista delle prossime elezioni amministrative, sottolineando l'importanza di un confronto diretto con il Partito Democratico. Ha inoltre ribadito di non essere disposto a ricevere candidature imposte dall’alto, chiedendo trasparenza e dialogo tra le parti coinvolte. La posizione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.

M5S Campania chiede chiarezza su candidature e programmi alle amministrative: "Confronto con il Pd, ma no a fughe in avanti". 🔗 Leggi su Fanpage.it Pd Napoli, il neo segretario Dinacci: “Subito tavolo con gli alleati per le Amministrative”. Ma sulla segreteria è battagliaIl neo segretario Pd Napoli Francesco Dinacci avvia il tavolo per le Amministrative 2026 mentre nei Dem esplode il totonomi per la nuova segreteria. Micillo (M5s): “Chiari con Pd, su candidati nessuna scelta calata dall’alto”Tempo di lettura: 2 minuti “Nei giorni scorsi abbiamo incontrato il segretario regionale del Pd Piero De Luca, con il quale abbiamo condiviso in modo... Una raccolta di contenuti su Elezioni Amministrative Campania Temi più discussi: Elezioni Amministrative Campania, M5S: Confronto con Pd ma stop a candidature calate dall'alto; De Luca e lo psicodramma di M5s e Pd per le elezioni a Salerno; De Luca candidato a Salerno, vacilla asse Pd-M5s in altri comuni; Elezioni comunali a Salerno, Fico: Candidato sindaco? Se ne occupano i segretari regionali. Elezioni Amministrative Campania, M5S: Confronto con Pd ma stop a candidature calate dall’altoM5S Campania chiede chiarezza su candidature e programmi alle amministrative: Confronto con il Pd, ma no a fughe in avanti ... fanpage.it Elezioni amministrative in Campania, M5S: Nessuna scelta calata dall’alto, sì a percorsi condivisiStampa Doppio confronto con il Pd in Campania: prima l’incontro con Piero De Luca, poi il tavolo provinciale a Caserta. I pentastellati rilanciano su metodo e programmi. Nei giorni scorsi il Movimento ... salernonotizie.it NanoTV. . #Campania- Elezioni Amministrative, si vota il 24 e 25 maggio: urne aperte anche in Campania e nell' area nord Napoli Servizio di #SimonaLazzaro #NanoTG #NanoTV facebook