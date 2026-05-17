Fiamme nella notte in un' abitazione | persona salvata dai vigili del fuoco

Nella notte tra sabato 16 e domenica 17 maggio, intorno alle 2, un incendio si è sviluppato al terzo piano di una palazzina in via Torre degli Upezzinghi a Calcinaia. Le fiamme hanno interessato l’appartamento, e i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare il rogo. Durante le operazioni di spegnimento, una persona è stata salvata dai soccorritori. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

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