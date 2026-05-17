Fiamme nella notte in un' abitazione | persona salvata dai vigili del fuoco
Nella notte tra sabato 16 e domenica 17 maggio, intorno alle 2, un incendio si è sviluppato al terzo piano di una palazzina in via Torre degli Upezzinghi a Calcinaia. Le fiamme hanno interessato l’appartamento, e i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare il rogo. Durante le operazioni di spegnimento, una persona è stata salvata dai soccorritori. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.
Notte di paura quella tra sabato 16 e domenica 17 maggio in via Torre degli Upezzinghi a Calcinaia. Intorno alle due, per cause da accertare, infatti è divampato un incendio al terzo piano di una palazzina. Le fiamme hanno interessato varie stanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
The Albert Gate Mystery: A Captivating Detective Tale
Sullo stesso argomento
Auto a fuoco nella notte in via Villa Emma a Formigine, fiamme domate dai vigili del fuocoNella notte, le squadre del Comando dei vigili del fuoco di Modena sono intervenute in via Villa Emma, nel comune di Formigine per un incendio che ha...
Finita tra i rovi, nella notte la cagnolina Milly soccorsa e salvata dai vigili del fuoco a CaminiLieto fine dopo l'allarme dei cittadini e le attività di soccorso condotte dai vigili del fuoco di Monasterace, coordinati dal capo squadra Fabio...
Incendio a Feltre nella notte: fiamme su un agriturismo a Grum, intervento dei Vigili del Fuoco senza feriti. #Veneto #Belluno #Cronaca #Inprimopiano x.com
NELLA NOTTE IN AZIENDA A FUOCO UN COMPATTATORE BRESCIA. Fumo e fiamme nella notte tra il 15 e il 16 maggio a Sarezzo, dove un compattatore ha preso fuoco all'interno di un'azienda specializzata nel trattamento di rifiuti speciali. L'allarme è scatt - Facebook facebook
Incendio in un agriturismo, in fiamme il tetto: 17 vigili del fuoco al lavoro nella notteGRUM (BELLUNO) – Incendio nella notte in un agriturismo a Grum, comune di Feltre. Le fiamme hanno coinvolto il tetto dell'edificio poco dopo la mezzanotte e sono state spente da ... ilgazzettino.it
Paura nella notte: fiamme in un’abitazione. Salvato un uomo con il suo cane e il suo gattoL’intervento dei vigili del fuoco a Calcinaia: la persona soccorsa è stata inviata al pronto soccorso ospedaliero di Pontedera per gli accertamenti del caso. Sul posto carabinieri e sanitari ... msn.com
Ali in Fiamme - debutto a Melbourne, Australia reddit