Finita tra i rovi nella notte la cagnolina Milly soccorsa e salvata dai vigili del fuoco a Camini

Nella notte, i vigili del fuoco del distaccamento di Monasterace sono intervenuti a Camini per salvare una cagnolina rimasta intrappolata tra i rovi. L’animale, chiamato Milly, è stato soccorso dopo un intervento impegnativo che ha richiesto l’uso di attrezzature specializzate. L’operazione si è conclusa con successo e l’animale è stato messo in salvo.

Lieto fine dopo l'allarme dei cittadini e le attività di soccorso condotte dai vigili del fuoco di Monasterace, coordinati dal capo squadra Fabio Peluso Nella serata di ieri i vigili del fuoco del distaccamento di Monasterace hanno portato a termine un intervento impegnativo. Attorno alle 22 è scattato l'allarme da parte di alcuni cittadini del Comune di Camini, che da qualche ora udivano i guaiti di un animale provenire da un dirupo coperto da una fittissima vegetazione di rovi. I pompieri di Monasterace, coordinati dal capo squadra Fabio Peluso, assieme alla collaborazione degli abitanti del luogo hanno iniziato le ricerche restringendo l'area da perlustrare.