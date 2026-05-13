Festival di Cannes 2026 | Demi Moore con wet look da sirena e gli altri beauty look sul secondo red carpet e i nostri voti
Al secondo giorno del Festival di Cannes 2026, il red carpet ha visto pochi grandi nomi, ma i look di bellezza sono stati al centro dell’attenzione. Tra le protagoniste, una attrice ha sfoggiato un wet look da sirena, attirando gli sguardi. Le acconciature delle star presenti si sono distinte per varietà e creatività, facendo discutere i presenti e i commentatori specializzati. Sono stati comunque pochi gli inviti di celebrità sul tappeto rosso, ma le scelte di stile hanno conquistato gli appassionati.
Poche gli avvistamenti di grandi star sul red carpet di Cannes, ma in compenso lato beauty le acconciature si fanno notare. Qui di seguito le foto dal red carpet e i nostri voti +++dropcap In seconda serata al Festival di Cannes 2006, dedicata a due film d'autore, Teenage Sex And Death At Camp Miasma by Jane Schoenbrun e di La Vie D'Un Femme di Charline Bourgeois-Tacquet sul red carpet oltre alla giurata più guardata della Croisette, Demi Moore, appare anche l'attrice Gillian Anderson, tra le più attese presenze dell'evento.🔗 Leggi su Vanityfair.it
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