Festival di Cannes 2026 | Demi Moore con wet look da sirena e gli altri beauty look sul secondo red carpet e i nostri voti

Al secondo giorno del Festival di Cannes 2026, il red carpet ha visto pochi grandi nomi, ma i look di bellezza sono stati al centro dell’attenzione. Tra le protagoniste, una attrice ha sfoggiato un wet look da sirena, attirando gli sguardi. Le acconciature delle star presenti si sono distinte per varietà e creatività, facendo discutere i presenti e i commentatori specializzati. Sono stati comunque pochi gli inviti di celebrità sul tappeto rosso, ma le scelte di stile hanno conquistato gli appassionati.

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