Roma Film Music Festival 2026 | il grande cinema in musica

La quinta edizione del Roma Film Music Festival si terrà a Roma dal 16 al 22 marzo 2026. L’evento si svolgerà presso l’Auditorium della Conciliazione e i Forum Studios, e sarà dedicato alle colonne sonore di film internazionali. La manifestazione coinvolgerà artisti, compositori e professionisti del settore, offrendo un approfondimento sul mondo della musica cinematografica.

Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero La Capitale si prepara ad accogliere una settimana di straordinaria intensità artistica, dove il grande schermo incontra la potenza della musica dal vivo. Il Roma Film Music Festival giunge quest’anno alla sua quinta edizione, confermandosi come un appuntamento imprescindibile per gli amanti della settima arte e della composizione musicale. Sotto la direzione artistica di Marco Patrignani, la manifestazione si propone di celebrare non solo il cinema che amiamo, ma il tessuto sonoro che lo rende immortale. Tra gli spazi iconici che faranno da palcoscenico all’evento... 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Roma Film Music Festival 2026: il grande cinema in musica Roma Film Music Festival 2026: il grande cinema torna a suonare nella CapitaleCosa: Quinta edizione del Roma Film Music Festival, manifestazione internazionale dedicata alle colonne sonore con esclusive nazionali e celebrazioni... Roma Film Music Festival 2026: V° edizioneRoma Film Music Festival, la manifestazione internazionale dedicata al mondo delle colonne sonore guidata dalla direzione artistica di Marco... MARRA alla Festa del Cinema di Roma Contenuti utili per approfondire Roma Film Music. Temi più discussi: Cinema, da Star Wars a Randy Kerber: torna il Roma Film Music Festival; Roma film music festival: per la prima volta in Italia Randy Kerber, il pianista di Harry Potter; Roma Film Music Festival 2026: il grande cinema torna a suonare nella Capitale; Roma Film Music Festival, la quinta edizione con Il ritorno dello Jedi, Calibro 35, e l'omaggio a Piero Umiliani. Roma Film Music Festival 2026: V° edizioneRoma Film Music Festival, la manifestazione internazionale dedicata al mondo delle colonne sonore guidata dalla direzione artistica di Marco Patrignani, torna per la sua quinta edizione dal 16 al 22 m ... funweek.it «Roma Film Music Festival», la quinta edizione con «Il ritorno dello Jedi», Calibro 35, e l'omaggio a Piero UmilianiLa quinta edizione della kermesse è in programma dal 16 al 22 marzo negli spazi di Forum Rheatre, Forum Studios e Auditorium Conciliazione, per celebrare il ruolo delle colonne sonore e il talento dei ... roma.corriere.it Roma è pronta per il Film Music Festival «Star Wars – Il ritorno dello Jedi» in concerto e l’omaggio a Piero Umiliani Dal 16 al 22 marzo torna il Roma Film Music Festival: «Star Wars – Il ritorno dello Jedi» in concerto, omaggio a Piero Umiliani e il debutt - facebook.com facebook Dal 16 al 22 marzo #Roma Film Music Festival #Unipol Main Sponsor #StarWars Return of the Jedi in Concert Un ponte con la grande Hollywood - Randy Kerber 100 anni di Piero Umiliani - Gegè Munari e i @Calibro35 Programma completo romafmf. x.com