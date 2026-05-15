Festa scudetto Inter | le metro chiuse e il percorso ecco il piano della mobilità a Milano

Da milanotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio, i festeggiamenti per lo scudetto dell'Inter coinvolgeranno diverse zone di Milano, con sfilate che partiranno dallo stadio fino a raggiungere il centro. Durante l’evento, alcune linee della metropolitana saranno chiuse o modificate, e il traffico nelle aree interessate sarà regolamentato per consentire lo svolgimento della parata. La città si prepara a una giornata di celebrazioni con modifiche alla viabilità e alla mobilità pubblica, coinvolgendo sia le strade principali che i mezzi di trasporto di superficie.

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I festeggiamenti per lo scudetto dell'Inter domenica 17 maggio trasformeranno le vie della città, da San Siro a Duomo, in una grande parata nerazzurra. E per l'occasione è stato predisposto uno speciale piano per la mobilità, con modifiche per i mezzi pubblici, deviazioni, chiusure per due. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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