Festa scudetto Inter | le metro chiuse e il percorso ecco il piano della mobilità a Milano
Domenica 17 maggio, i festeggiamenti per lo scudetto dell'Inter coinvolgeranno diverse zone di Milano, con sfilate che partiranno dallo stadio fino a raggiungere il centro. Durante l’evento, alcune linee della metropolitana saranno chiuse o modificate, e il traffico nelle aree interessate sarà regolamentato per consentire lo svolgimento della parata. La città si prepara a una giornata di celebrazioni con modifiche alla viabilità e alla mobilità pubblica, coinvolgendo sia le strade principali che i mezzi di trasporto di superficie.
I festeggiamenti per lo scudetto dell'Inter domenica 17 maggio trasformeranno le vie della città, da San Siro a Duomo, in una grande parata nerazzurra. E per l'occasione è stato predisposto uno speciale piano per la mobilità, con modifiche per i mezzi pubblici, deviazioni, chiusure per due. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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