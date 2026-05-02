Inter il piano festa tra San Siro e piazza Duomo L' ultimo scudetto in casa? 37 anni fa contro Maradona

L'Inter sta organizzando una festa tra lo stadio di San Siro e piazza Duomo, in occasione di un evento speciale. L'ultima volta che la squadra ha conquistato lo scudetto in casa risale al 28 maggio 1989, in una sfida contro una squadra guidata da Maradona. Da allora, i nerazzurri hanno vinto altri sette campionati, sei dei quali in partita ufficiale, ma tutte le vittorie decisive sono state ottenute in trasferta.

“Salta Trapattoni, come morso da una tarantola!” racconta in una appassionata telecronaca Rai da bordo campo Bruno Pizzul. Sono gli ultimi concitati secondi di Inter-Napoli, è il 28 maggio 1989, l’allenatore dell’Inter non sta nella pelle aspettando il rischio finale dell’arbitro Agnolin. Poi è il tripudio: anche il migliore di tutti, Diego Armando Maradona, deve inchinarsi a San Siro ai nuovi campioni d’Italia, capaci di dominare il campionato e vincere lo scudetto con quattro giornate di anticipo. La cosiddetta Inter dei record (58 punti sui 68 disponibili) pone così fine a un’attesa tricolore durata 9 anni, battendo 2-1 proprio la principale rivale nello scontro diretto.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, il piano festa tra San Siro e piazza Duomo. L'ultimo scudetto in casa? 37 anni fa contro Maradona San Siro intona i cori per #Pio #Shorts Notizie correlate Verso Inter-Parma, a 37 anni dall’ultimo scudetto vinto in casaDal 28 maggio 1989 al 3 maggio 2026 – sempre che Inter-Parma riesca ad incanalarsi nel verso giusto. Inter Parma, nessuna festa scudetto a San Siro? Ecco il piano del club nerazzurroMercato Inter, un top club di Serie A punta Carlos Augusto! La situazione Mercato Inter, serve un’alternativa a Calhanoglu: il giovane Stankovic ma... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Inter, scudetto a San Siro 40 anni dopo l'ultima volta: il piano per la festa nerazzurra; Inter, lo scudetto arriva contro il Parma? Ecco il piano per la festa; Gds – Inter, lo scudetto arriva contro il Parma? Ecco il piano per la festa; Scudetto contro il Parma: svelati i piani dell'Inter per la festa tricolore. Scudetto Inter, si va verso la festa tricolore: San Siro si accende, in arrivo i premi ai giocatori nerazzurri. I dettagliScudetto Inter, si va verso la festa tricolore: San Siro si accende, in arrivo i premi ai giocatori nerazzurri. I dettagli ... calcionews24.com Inter-Parma, festa scudetto in caso di vittoria? La decisione del clubInter e Parma domenica sera a San Siro con un'occasione storica: i tre punti che blinderebbero il ventunesimo scudetto della storia nerazzurra. Cristian ... spaziointer.it 16 ottobre 1994 Il neopromosso Bari, allenato da Beppe Materazzi, compie l’impresa: espugna San Siro battendo l’Inter. A decidere la partita le reti del colombiano Guerrero e del “cobra” Sandro Tovalieri Quel Bari fu una delle sorprese più belle della - facebook.com facebook Gullit: «Bello tornare a San Siro. Leao Mi piace, ma a volte mi sembra che la sua testa sia da un’altra parte» x.com