Festa Inter a San Siro e in città Marotta | Ripartiamo da Chivu

Nella giornata di oggi, l’Inter ha festeggiato i risultati ottenuti in campionato e in Coppa Italia, con celebrazioni che si sono svolte sia allo stadio di San Siro che nelle strade della città. La società ha annunciato che il ritorno a una serie di successi sarà affidato principalmente a Chivu, incaricato di guidare il futuro del team. La squadra ha condiviso momenti di gioia con i tifosi, mentre il club ha confermato l’intenzione di continuare sulla stessa strada.

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