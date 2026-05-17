Festa Inter a San Siro e in città Marotta | Ripartiamo da Chivu
Nella giornata di oggi, l’Inter ha festeggiato i risultati ottenuti in campionato e in Coppa Italia, con celebrazioni che si sono svolte sia allo stadio di San Siro che nelle strade della città. La società ha annunciato che il ritorno a una serie di successi sarà affidato principalmente a Chivu, incaricato di guidare il futuro del team. La squadra ha condiviso momenti di gioia con i tifosi, mentre il club ha confermato l’intenzione di continuare sulla stessa strada.
In casa Inter è il giorno della festa, doppia visto il successo sia in campionato che in Coppa Italia. In uno stadio Meazza tutto esaurito e colorato a festa, i nerazzurri di Cristian Chivu non vanno oltre l'1-1 contro il Verona. Prima della gara suggestivo ricordo di Evaristo Beccalossi, bandiera nerazzurra recentemente scomparsa, poi partita giocata in un clima di festa. Stadio pieno ed entusiasta per la giornata delle celebrazioni nerazzurre ma in campo il ritmo è decisamente di fine stagione, con poche occasioni da segnalare nel primo tempo. Nella ripresa Bonny sblocca il risultato con una deviazione di Edmundsson. Il francese dopo aver sprecato una grande occasione realizza di testa sugli sviluppi del successivo calcio d'angolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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