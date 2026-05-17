Festa di fine stagione 2025-2026 per lo Sci Club Aterno Pescara
Lo Sci Club Aterno ha organizzato la festa di fine stagione 2025-2026, celebrando il raggiungimento di un nuovo record di iscrizioni con oltre 800 soci. L'evento ha concluso ufficialmente l'annata sportiva, che si è distinta per la crescita numerica rispetto agli anni precedenti. La festa ha visto la partecipazione di molti associati, atleti e famiglie, riuniti per condividere i risultati e i momenti più significativi della stagione appena conclusa.
Festa di fine anno per lo Sci Club Aterno che segna un record storico nella stagione 2025-2026 con il superamento degli 800 soci.Raddoppiato il numero degli iscritti rispetto allo scorso anno. “E’ un traguardo che ci riempie di orgoglio – commenta il presidente, Mattia Giansante, nel corso della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Festa di fine stagione 2024-2025
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