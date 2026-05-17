Festa di fine stagione 2025-2026 per lo Sci Club Aterno Pescara

Lo Sci Club Aterno ha organizzato la festa di fine stagione 2025-2026, celebrando il raggiungimento di un nuovo record di iscrizioni con oltre 800 soci. L'evento ha concluso ufficialmente l'annata sportiva, che si è distinta per la crescita numerica rispetto agli anni precedenti. La festa ha visto la partecipazione di molti associati, atleti e famiglie, riuniti per condividere i risultati e i momenti più significativi della stagione appena conclusa.

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