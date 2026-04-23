Vivilosport 2026 | torna a Borgo San Lorenzo la Festa Metropolitana dello Sport

A maggio del 2026 torna a Borgo San Lorenzo Vivilosport Mugello, la più antica e grande festa dello sport della Toscana. L’evento, considerato uno dei più rilevanti della Città Metropolitana di Firenze, coinvolge diverse discipline sportive e richiama numerosi partecipanti e visitatori della zona. La manifestazione si svolge tradizionalmente nel mese di maggio e rappresenta un appuntamento fisso per gli appassionati di sport del territorio.

Il 2026 segnerà il ritorno al periodo di maggio di Vivilosport Mugello. La manifestazione, nel suo genere la più antica e grande della Toscana, rappresenta uno degli eventi più importanti della Città Metropolitana di Firenze, tanto da essere indicata dallo stesso ente come Festa Metropolitana.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate A Borgo San Lorenzo torna FiorinfieraTredicesima edizione per Fiorinfiera, la Mostra Mercato di Piante e Fiori, che torna nel luogo da cui questo fortunato format è nato, ovvero a Borgo... Leggi anche: A Borgo San Lorenzo e Vicchio torna il Giotto Jazz Festival Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Vivilosport torna di Maggio. Le date e le novità 2026; Vivilosport Mugello torna a Maggio con oltre 300 eventi per la 33ª edizione; Vivilosport Mugello 2026 torna a maggio, dal 14 al 17 la 33ª edizione al Foro Boario; Vivilosport Mugello torna a maggio per celebrare l'edizione 33. Vivilosport torna di Maggio. Le date e le novità 2026BORGO SAN LORENZO – Torna a svolgersi di Maggio Vivilosport a Borgo San Lorenzo. La trentatreesima edizione è in programma da giovedì 14 a domenica 17 al Foro Boario, e vedrà un’offerta di oltre 300 e ... ilfilo.net Vivilosport Mugello torna a maggio con oltre 300 eventi per la 33ª edizioneElemento centrale dell’iniziativa è la partecipazione di oltre cento società e federazioni sportive, insieme a numerosi ... msn.com Dopo il No del Consiglio comunale di Borgo San Lorenzo alla mozione in sostegno della nuova strada, riportiamo le argomentazioni di "Borgo partecipa", che ha votato contro, e del Partito Democratico, che ha votato a favore - facebook.com facebook