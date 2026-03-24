Anche quest’anno ci sarà lo Sposalizio del Mare a Cervia, questa del 2026 sarà la 582esima edizione e avverrà il weekend del 16 e 17 maggio. C’è molta attesa di scoprire la città gemellata con il comune romagnolo, l’anno scorso ha avuto questo onore Madonna di Campiglio, mentre per quest’anno non è ancora stato annunciato. Ad accompagnare il celebre lancio dell’anello sarà una giornata piena di attività. A partire con il concerto del venerdì sera dell’orchestra in piazza Garibaldi, il sabato avviene lo scambio di doni tra Cervia e la città gemellata e di domenica il celebre tuffo per l’anello. Nel mentre si potranno ammirare: gli... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A maggio torna lo Sposalizio del Mare. Cervia celebra la sua festa più tipica

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