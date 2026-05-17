Festa del Duca sulla graticola Ars si appella | Sindaco ripensaci

La Festa del Duca, uno degli eventi più attesi della città, si trova ora sotto i riflettori a causa di una decisione improvvisa da parte dell’amministrazione comunale. Venerdì scorso, il sindaco ha annunciato di aver deciso di revocare il patrocinio e di sospendere le attività previste. La decisione ha suscitato reazioni tra gli organizzatori e i partecipanti, che hanno subito chiesto un ripensamento. L’evento, che avrebbe coinvolto numerose associazioni e cittadini, rischia ora di essere cancellato o modificato radicalmente.

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