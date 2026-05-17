Festa del Duca sulla graticola Ars si appella | Sindaco ripensaci
La Festa del Duca, uno degli eventi più attesi della città, si trova ora sotto i riflettori a causa di una decisione improvvisa da parte dell’amministrazione comunale. Venerdì scorso, il sindaco ha annunciato di aver deciso di revocare il patrocinio e di sospendere le attività previste. La decisione ha suscitato reazioni tra gli organizzatori e i partecipanti, che hanno subito chiesto un ripensamento. L’evento, che avrebbe coinvolto numerose associazioni e cittadini, rischia ora di essere cancellato o modificato radicalmente.
Dopo l’annuncio di venerdì in cui il sindaco Gambini ha improvvisamente deciso di togliere l’appoggio alla Festa del Duca 2026, mettendone di fatto a serio rischio la fattibilità, ieri l’Associazione Rievocazioni Storiche, dopo essersi riunita, ha risposto al primo cittadino, ribattendo punto su punto alle sue parole. "L’11 marzo – spiega l’Ars – abbiamo ricevuto la pec del Comune con l’impegno al contributo di 30mila euro (che ci serve per il pagamento della tribuna dell’Aita) oltre alla concessione del suolo pubblico di Mercatale e di tutto il centro storico, in seguito alla quale si è messo in moto l’iter organizzativo della Festa, che ha... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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