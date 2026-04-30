Compleanno di Berlusconi sì caffè con gli espropriati no | sindaco di Rapallo sulla graticola

Il consigliere comunale di Rapallo ha pubblicato un post sui social network invitando la sindaca a rispettare le promesse fatte. La comunicazione arriva dopo che si sono svolti eventi pubblici, tra cui un compleanno e incontri con cittadini espropriati. La discussione riguarda alcune decisioni amministrative e promesse non ancora mantenute, alimentando le tensioni nel consiglio comunale. La vicenda ha attirato l’attenzione dei residenti e dei media locali.