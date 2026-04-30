Compleanno di Berlusconi sì caffè con gli espropriati no | sindaco di Rapallo sulla graticola
Il consigliere comunale di Rapallo ha pubblicato un post sui social network invitando la sindaca a rispettare le promesse fatte. La comunicazione arriva dopo che si sono svolti eventi pubblici, tra cui un compleanno e incontri con cittadini espropriati. La discussione riguarda alcune decisioni amministrative e promesse non ancora mantenute, alimentando le tensioni nel consiglio comunale. La vicenda ha attirato l’attenzione dei residenti e dei media locali.
Il consigliere comunale di Rapallo, Andrea Carannante, invita la sindaca a mantenere le promesse. E lo fa con un post, apparso sui social nella serata di mercoledì 29 aprile 2026. La vicenda è quella del tunnel della Fontanabuona, che dovrebbe sfociare nella zona di Santa Maria del Campo."Due.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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