Lo schiaffo del sindaco di Como ad Alida Valli una grande italiana | nessuna intitolazione all’artista Sylos Labini | Sindaco ripensaci

A vent’anni dalla morte dell’attrice, nessun tratto di lungolago di Como sarà intitolato a Alida Valli. La decisione è stata comunicata dal sindaco del Comune, che ha escluso questa possibilità senza indicare motivazioni specifiche. La scelta ha suscitato reazioni, tra cui quella di un esponente politico locale, che ha invitato a ripensarci. La questione riguarda quindi l’assegnazione di un riconoscimento pubblico a una delle protagoniste del cinema italiano del Novecento.

Como dice no a una grande italiana: Alida Valli. Nessun tratto di lungolago verrà intitolato all’italianissima attrice, a vent’anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 22 aprile del 2006. Una straordinaria vicenda artistica e umana, una delle attrici più amate e complesse della storia del cinema mondiale. Istriana di Pola, di lei è noto un episodio che dice tutto: un episodio che parla da solo circa l’italianità rivendicata sempre dall’attrice. Che portò la sua Pola nel sangue fino alla fine. Le volevano conferire la cittadinanza di artista croata ma lei la rifiutò sdegnosamente l’onoreficenza che i volevano conferirle. Non poteva. “Sono nata e morirò italiana, scrivetelo sulla mia tomba”, disse in quell’occasione in molte interviste.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Lo schiaffo del sindaco di Como ad Alida Valli, una grande italiana: nessuna intitolazione all’artista. Sylos Labini: “Sindaco, ripensaci” Notizie correlate Tornano gli “Inimitabili” su Rai3: da Alida Valli a Pasolini, a Montanelli, la nuova serie di Sylos LabiniGli “Inimitabili” di Edoardo Sylos Labini è un titolo diventato ormai un brand su cui Rai Cultura punta. Il no del sindaco ad Alida Valli: polemica a Como nel ventennale della scomparsaA Como è polemica per la mancata intitolazione del Lungolago cittadino ad Alida Valli, tra le più note interpreti del cinema italiano, star... Contenuti di approfondimento Il no del sindaco ad Alida Valli: polemica a Como nel ventennale della scomparsaNessuna intitolazione all’artista che ha legato una parte della sua vita alla città lariana e il cui padre è sepolto nel cimitero cittadino ... ilgiornale.it Dalla maggioranza un ceffone alla memoria di Alida Valli e da Rapinese parole orrende. Grazie a CasatiPer la seconda volta nel volgere di pochi anni, il consiglio comunale di Como ha respinto la proposta – in questo caso avanzata dall’esponente di FdI Lorenzo Cantaluppi – di intitolare un luogo della ... comozero.it